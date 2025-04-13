В Києві на низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

В Києві та низці областей оголосили тривогу зранку 13 квітня. Є загроза застосування балістики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та КМДА.

Додамо, що окрім Києва тривога через загрозу балістики оголошена в більшості регіонів України, окрім:

У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться у повідомленні КМДА.

Атака РФ по Україні

Зазначимо, що в Україні вже кілька днів поспіль оголошується тривога через загрозу балістики - або вдень, або вранці.

Додамо, що починаючи з вечора 12 квітня російські війська запустили по Україні понад півсотні дронів. Тільки на Київ загарбники запустили близько 30 безпілотників. Сили ППО знищили 19 із них.

Загалом ППО збила 43 із 55 російських дронів. Їх окупанти запускали відразу з трьох напрямків. Цікаво, що з Курська росіяни запускають по Україні як дрони, так і балістику.

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