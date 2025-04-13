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В Києві на низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Україна, Неділя 13 квітня 2025 10:21
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В Києві на низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина Фото: в Києві та низці областей оголосили тривогу 13 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві та низці областей оголосили тривогу зранку 13 квітня. Є загроза застосування балістики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та КМДА.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться у повідомленні КМДА.

У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

Додамо, що окрім Києва тривога через загрозу балістики оголошена в більшості регіонів України, окрім:

  • Харківської, Житомирської, Хмельницької;
  • Миколаївської, Херсонської, Одеської;
  • усіх західних областей.

В Києві на низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причинаПовітряна тривога оголошена в Києві і низці областей 13 квітня (t.me/alarmukraine)

Атака РФ по Україні

Зазначимо, що в Україні вже кілька днів поспіль оголошується тривога через загрозу балістики - або вдень, або вранці.

Додамо, що починаючи з вечора 12 квітня російські війська запустили по Україні понад півсотні дронів. Тільки на Київ загарбники запустили близько 30 безпілотників. Сили ППО знищили 19 із них.

Загалом ППО збила 43 із 55 російських дронів. Їх окупанти запускали відразу з трьох напрямків. Цікаво, що з Курська росіяни запускають по Україні як дрони, так і балістику.

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