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Россияне ударили по Сумам в Вербное воскресенье: была угроза баллистики

Фото: россияне ударили по Сумах в Вербное воскресенье 13 апреля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ударили по Сумах в Вербное воскресенье, 13 апреля. Обстрел произошел на фоне угрозы баллистики, которая объявлена в ряде областей.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Россияне снова ударили по Сумах", - написал он.

Взрывы в Сумах

Местные СМИ перед этим сообщили о двух взрывах, которые прозвучали в городе.

"В Сумах снова был слышен звук взрыва", - написало suspilne.media, перед этим сообщив о еще одном взрыве.

Другие местные издания пишут о том, что в городе - два "прилета".

В Сумах много погибших

Из-за обстрела Сум уже известно о большом количестве жертв.

"Сегодня в результате удара ракеты есть много погибших... Враг снова ударил по мирному населению", - отметил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь.

Воздушная тревога в Украине

Утром 13 апреля в Украине объявили тревогу в ряде областей из-за угрозы баллистики. Воздушные силы сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения из Курска.

 

Атаки РФ на Сумы

Российские войска постоянно обстреливают город Сумы - как дронами, так и баллистикой. Так, Россия в ночь на 6 апреля атаковала Сумы дронами. Под ударом врага была гражданская инфраструктура.

Кроме того, днем 24 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру Сум. В результате атаки повреждены многоэтажки и школа, было много раненых. Тогда пострадали 108 человек.

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