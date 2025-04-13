Россияне ударили по Сумам в Вербное воскресенье: была угроза баллистики

"Россияне снова ударили по Сумах", - написал он.

Взрывы в Сумах

Местные СМИ перед этим сообщили о двух взрывах, которые прозвучали в городе.

"В Сумах снова был слышен звук взрыва", - написало suspilne.media, перед этим сообщив о еще одном взрыве.

Другие местные издания пишут о том, что в городе - два "прилета".

В Сумах много погибших

Из-за обстрела Сум уже известно о большом количестве жертв.

"Сегодня в результате удара ракеты есть много погибших... Враг снова ударил по мирному населению", - отметил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь.

Воздушная тревога в Украине

Утром 13 апреля в Украине объявили тревогу в ряде областей из-за угрозы баллистики. Воздушные силы сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения из Курска.