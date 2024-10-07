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Росіяни вдарили по Слов'янську бомбами УМПБ: п'ятеро поранених, серед них дитина

Фото: росіяни вдарили по Слов'янську бомбами УМПБ (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 7 жовтня завдали авіаудару бомбами УМПБ по Слов'янську Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

"Сьогодні війська  РФ обстріляли місто, попередньо бомбами УМПБ Д-30СН. Серед поранених: дворічна дівчинка, чоловік і три жінки", - повідомили у МВС.

Також внаслідок обстрілу руйнувань зазнали щонайменше шість багатоквартирних будинків, адмінбудівля, автомийка та автомобілі.

Зазначається, що зараз на місці працюють усі необхідні служби. 

 

Фото: росіяни вдарили по Слов'янську бомбами УМПБ (t.me/mvs_ukraine)

Обстріл України 7 жовтня

У ніч на 7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. РФ використовувала балістичні ракети "Іскандер-М", авіаційні ракети Х-59 та безпілотники.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні вдалося знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.

Зокрема, у Києві під час обстрілу зафіксували падіння уламків у кількох районах.

Також відомо про влучання ракети в районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

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