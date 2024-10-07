Россияне ударили по Славянску бомбами УМПБ: есть погибший и раненые

Российские войска вечером 7 октября нанесли авиаудар бомбами УМПБ по Славянску Донецкой области. В результате обстрела есть раненые, среди них дети.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.
"Сегодня войска РФ обстреляли город, предварительно бомбами УМПБ Д-30СН. Среди раненых: двухлетняя девочка, мужчина и три женщины", - сообщили в МВД.
Также в результате обстрела разрушений пострадали по меньшей мере шесть многоквартирных домов, админздание, автомойка и автомобили.
В настоящее время на месте работают все необходимые службы.
Фото: россияне ударили по Славянску бомбами УМПБ (t.me/mvs_ukraine)
Как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, в результате атаки один человек погиб, еще шесть - ранены.
Среди раненых - 2-летняя и 13-летняя девочки, обе в удовлетворительном состоянии.
В ночь на 7 октября российские войска нанесли масштабный ракетный удар по территории Украины. РФ использовала баллистические ракеты "Искандер-М", авиационные ракеты Х-59 и беспилотники.
Во время отражения атаки противовоздушной обороне удалось уничтожить две ракеты "Кинжал" и 32 вражеских дрона.
В частности, в Киеве при обстреле зафиксировали падение обломков в нескольких районах.
Также известно о попадании ракеты в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.
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