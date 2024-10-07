Россияне ударили по Славянску бомбами УМПБ: есть погибший и раненые

Обстрел Украины 7 октября

В ночь на 7 октября российские войска нанесли масштабный ракетный удар по территории Украины. РФ использовала баллистические ракеты "Искандер-М", авиационные ракеты Х-59 и беспилотники.

Во время отражения атаки противовоздушной обороне удалось уничтожить две ракеты "Кинжал" и 32 вражеских дрона.

В частности, в Киеве при обстреле зафиксировали падение обломков в нескольких районах.

Также известно о попадании ракеты в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

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