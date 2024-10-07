Росіяни вдарили по Слов'янську бомбами УМПБ: п'ятеро поранених, серед них дитина

Російські війська ввечері 7 жовтня завдали авіаудару бомбами УМПБ по Слов'янську Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що зараз на місці працюють усі необхідні служби.

Також внаслідок обстрілу руйнувань зазнали щонайменше шість багатоквартирних будинків, адмінбудівля, автомийка та автомобілі.

"Сьогодні війська РФ обстріляли місто, попередньо бомбами УМПБ Д-30СН. Серед поранених: дворічна дівчинка, чоловік і три жінки", - повідомили у МВС.

Обстріл України 7 жовтня

У ніч на 7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. РФ використовувала балістичні ракети "Іскандер-М", авіаційні ракети Х-59 та безпілотники.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні вдалося знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.

Зокрема, у Києві під час обстрілу зафіксували падіння уламків у кількох районах.

Також відомо про влучання ракети в районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

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