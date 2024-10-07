Россияне ударили по Славянску бомбами УМПБ: есть погибший и раненые

Российские войска вечером 7 октября нанесли авиаудар бомбами УМПБ по Славянску Донецкой области. В результате обстрела есть раненые, среди них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.