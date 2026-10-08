Росіяни вдарили по складах АТБ на Київщині

"Ми підтверджуємо влучання", - зазначили у пресслужбі.

Інших деталей в АТБ наразі не розголошують з міркувань безпеки.

Також наразі невідомо, чи є постраждалі серед працівників.

"Щодо постраждалих, чи є вони серед працівників, на даний момент не відомо. Будемо сподіватися, що постраждалих немає", - повідомили в пресслужбі АТБ.

Нагадаємо, у четвер, 8 жовтня о 15:58 голова Київської обласної держадміністрації Тимур Ткаченко повідомив про вороже влучання в складські приміщення в Бучанському районі.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували до лікарні. Ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці.

"Ліквідація пожежі триває. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі необхідні оперативні служби", - написав Ткаченко.