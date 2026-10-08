Россияне ударили по складам АТБ в Киевской области

"Мы подтверждаем попадание", - отметили в пресс-службе.

Остальные детали в АТБ пока не разглашаются из соображений безопасности.

Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди работников.

"О пострадавших, есть ли они среди работников, на данный момент не известно. Будем надеяться, что пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе АТБ.

Напомним, в четверг, 8 октября в 15:58 глава Киевской областной госадминистрации Тимур Ткаченко сообщил о вражеском попадании в складские помещения в Бучанском районе.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали три человека. Одного человека госпитализировали в больницу. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

"Ликвидация пожара продолжается. К ликвидации последствий вражеского удара привлечены все необходимые оперативные службы", – написал Ткаченко.