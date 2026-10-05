Хакери заявили про злам сайту АТБ та вимагають викуп: у компанії зробили заяву

Інформація про те, що хакери зламали сайт АТБ та заволоділи персональними даними користувачів, не відповідає дійсності.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар компанії Сергій Демченко.

"Дійсно, хакерська атака відбулась на ресурси компанії, ніяких даних не затронули, бо на ресурсах ніяких персональних даних не утримується. Небезпеки не існує", - наголосив він.

Демченко додав, що сайт закрили і фахівці розбираються з тим, що відбулося.

"Сподіваюся у найближчий час ситуація буде вирішена", - зазначив він.

Що передувало

Хакери заявили, що нібито зламали сайт АТБ і вимагають 400 000 доларів протягом двох годин за те, щоб не викладати дані в мережу. На сайті компанії опублікували таймер.

Фото: хакери вимагають в АТБ гроші (соцмережі)

Йдеться про:

дані 7,9 млн клієнтів (телефони, електронні пошти, імена, адреси та хеші паролів);

паспортні дані 127,2 тис. співробітників;

історію 11,48 млн замовлень;

ІПН, ОКПО та контакти 50,3 тис. постачальників;

68 тис. облікових записів Active Directory;

вихідний код 524 репозиторіїв із GitLab.

Фото: хакери показали нібито отримані дані (соцмережі)

В якості доказу зловмисники оприлюднили фото нібито з отриманими даними.