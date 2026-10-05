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Хакери заявили про злам сайту АТБ та вимагають викуп: у компанії зробили заяву

15:45 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Дмитро Левицький
Хакери заявили про злам сайту АТБ та вимагають викуп: у компанії зробили заяву Фото: хакери заявили про злам сайту АТБ (Getty Images)
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Інформація про те, що хакери зламали сайт АТБ та заволоділи персональними даними користувачів, не відповідає дійсності.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар компанії Сергій Демченко.

"Дійсно, хакерська атака відбулась на ресурси компанії, ніяких даних не затронули, бо на ресурсах ніяких персональних даних не утримується. Небезпеки не існує", - наголосив він.

Демченко додав, що сайт закрили і фахівці розбираються з тим, що відбулося.

"Сподіваюся у найближчий час ситуація буде вирішена", - зазначив він.

Що передувало

Хакери заявили, що нібито зламали сайт АТБ і вимагають 400 000 доларів протягом двох годин за те, щоб не викладати дані в мережу. На сайті компанії опублікували таймер.

Хакери заявили про злам сайту АТБ та вимагають викуп: у компанії зробили заяву
Фото: хакери вимагають в АТБ гроші (соцмережі)

Йдеться про:

  • дані 7,9 млн клієнтів (телефони, електронні пошти, імена, адреси та хеші паролів);
  • паспортні дані 127,2 тис. співробітників;
  • історію 11,48 млн замовлень;
  • ІПН, ОКПО та контакти 50,3 тис. постачальників;
  • 68 тис. облікових записів Active Directory;
  • вихідний код 524 репозиторіїв із GitLab.
Хакери заявили про злам сайту АТБ та вимагають викуп: у компанії зробили заяву
Фото: хакери показали нібито отримані дані (соцмережі)

В якості доказу зловмисники оприлюднили фото нібито з отриманими даними.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року CERT-UA зафіксувала в Україні понад 3 тисячі кіберінцидентів.

Зловмисники дедалі частіше застосовують ШІ для створення шкідливого коду, а також здійснюють атаки на смартфони військових і державних службовців.

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