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Росіяни вдарили по складах АТБ на Київщині

18:02 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Марія Кучерявець
Росіяни вдарили по складах АТБ на Київщині Фото: Росіяни вдарили по складах АТБ в Бучанському районі Київщини (Getty Images)
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Російські війська завдали удару по складах мережі супермаркетів АТБ у Бучанському районі Київської області. У компанії підтвердили факт влучання.

Про це пресслужба АТБ повідомила в коментарі РБК-Україна.

"Ми підтверджуємо влучання", - зазначили у пресслужбі.

Інших деталей в АТБ наразі не розголошують з міркувань безпеки.

Також наразі невідомо, чи є постраждалі серед працівників.

"Щодо постраждалих, чи є вони серед працівників, на даний момент не відомо. Будемо сподіватися, що постраждалих немає", - повідомили в пресслужбі АТБ.

Нагадаємо, у четвер, 8 жовтня о 15:58 голова Київської обласної держадміністрації Тимур Ткаченко повідомив про вороже влучання в складські приміщення в Бучанському районі.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували до лікарні. Ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці.

"Ліквідація пожежі триває. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі необхідні оперативні служби", - написав Ткаченко.

Додамо, що 5 жовтня АТБ також зазнала хакерської атаки. У компанії підтвердили в коментарі РБК-Україна, що її ресурси атакували, але заявили, що персональні дані користувачів не постраждали. Сайт мережі після атаки закрили, і він досі недоступний.

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