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Россияне ударили по складам АТБ в Киевской области

18:02 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Мария Кучерявец
Россияне ударили по складам АТБ в Киевской области Фото: Россияне ударили по складам АТБ в Бучанском районе Киевщины (Getty Images)
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Российские войска нанесли удар по складам сети супермаркетов АТБ в Бучанском районе Киевской области. В компании подтвердили факт попадания.

Об этом пресс-служба АТБ сообщила в комментарии РБК-Украина.

"Мы подтверждаем попадание", - отметили в пресс-службе.

Остальные детали в АТБ пока не разглашаются из соображений безопасности.

Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди работников.

"О пострадавших, есть ли они среди работников, на данный момент не известно. Будем надеяться, что пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе АТБ.

Напомним, в четверг, 8 октября в 15:58 глава Киевской областной госадминистрации Тимур Ткаченко сообщил о вражеском попадании в складские помещения в Бучанском районе.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали три человека. Одного человека госпитализировали в больницу. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

"Ликвидация пожара продолжается. К ликвидации последствий вражеского удара привлечены все необходимые оперативные службы", – написал Ткаченко.

Добавим, что 5 октября АТБ также подверглась хакерской атаке. В компании подтвердили в комментарии РБК-Украина, что ее ресурсы атаковали, но заявили, что персональные данные пользователей не пострадали. Сайт сети после атаки закрыли, и он до сих пор недоступен.

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