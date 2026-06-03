Росіяни вдарили по складах АТБ у Дніпрі

Міський голова Дніпра Борис Філатов у мережі Facebook повідомив, що удар припав на склад із продуктами мережі супермаркетів АТБ.

"Ми їм - бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам - склади АТБ із продовольством у Дніпрі", - писав Філатов.

Спочатку інформацію про можливих постраждалих уточнювали. Рятувальники і медики проводили обстеження території та ліквідацію наслідків удару.

Ворог завдав повторного удару

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа заявив, що російські війська повторно атакували Дніпровський район. Це ускладнило роботу служб, які вже були задіяні на місці першого прильоту.

Після нової атаки надійшли оновлені дані про постраждалих. Медична допомога знадобилася шістьом людям.

Є госпіталізовані

Станом на цей момент п'ятеро поранених перебувають у лікарнях. Троє з них дістали важкі травми і залишаються під наглядом лікарів.

Медики продовжують надавати необхідну допомогу всім постраждалим, а профільні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу.