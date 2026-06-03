Россияне ударили по складам АТБ в Днепре

Городской глава Днепра Борис Филатов в сети Facebook сообщил, что удар пришелся по складу с продуктами сети супермаркетов АТБ.

"Мы им – боевой корвет в Кронштадте. А они нам – склады АТБ с продовольствием в Днепре", - писал Филатов.

Изначально информация о возможных пострадавших уточнялась. Спасатели и медики проводили обследование территории и ликвидацию последствий удара.

Враг нанес повторный удар

Позже глава Днепропетровской ОВА Олександра Ганжа заявил, что российские войска повторно атаковали Днепровский район. Это осложнило работу служб, которые уже были задействованы на месте первого прилета.

После новой атаки поступили обновленные данные о пострадавших. Медицинская помощь понадобилась шести людям.

Есть госпитализированные

По состоянию на данный момент пятеро раненых находятся в больницах. Трое из них получили тяжелые травмы и остаются под наблюдением врачей.

Медики продолжают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим, а профильные службы работают над устранением последствий обстрела.