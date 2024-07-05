Росіяни вдарили по сільраді під Волновахою: є загибла та поранені

За даними слідства, 5 липня 2024 року російські війська завдали три удари по селу Комар Волноваського району. Мішенню для ворожої атаки стала центральна частина населеного пункту.

Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради було травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.

Одна з потерпілих від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.

Також під вогнем російських військ опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.

У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: росіяни вдарили по селу Комар Волноваського району (facebook.com/don.gp.gov.ua)