Россияне ударили по сельсовету под Волновахой: есть погибшая и раненые

Российские войска в пятницу, 5 июля, нанесли три удара по селу Комар Волновахского района. В результате обстрела погибла сотрудница сельского совета, еще 14 ее коллег ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Донецкой областной прокуратуры.
По данным следствия, 5 июля 2024 года российские войска нанесли три удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для вражеской атаки стала центральная часть населённого пункта.
В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета было травмировано 15 работников учреждения, которые во время обстрела находились в помещении.
Одна из пострадавших от полученных тяжелых ранений скончалась при оказании медицинской помощи.
Также под огнем российских войск оказался частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.
В населенном пункте повреждены административное здание, жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: россияне ударили по селу Комар Волновахского района (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Напомним, вчера вечером, 4 июля, российские оккупанты несколько раз ударили по городу Новогродовка Донецкой области. Четверо детей пострадали.
Также российские войска 3 июля обстреляли город Дружковка Донецкой области. Там была повреждена пожарная часть.
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