Росіяни вдарили по Шостці у Сумській області: в ОВА розповіли про наслідки

"Сьогодні, 23 січня о 7.05 ранку агресором був нанесений ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби.

"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - додали в адміністрації.

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони, що межують із РФ. 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети. Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.

Крім того, непоодинокі випадки і спроб російських ДРГ прорвати оборону ЗСУ у прикордонні Сумської області. Наприклад, 12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України у Сумській області та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами.

Атака РФ по Україні 23 січня

Російські війська влаштували масовану ракетну атаку по Україні 23 січня. Про вибухи та "прильоти" повідомлялося в Харкові, Києві та Павлграді. Зокрема, в Києві почалися пожежі припаркованих авто, будинків і квартир, в одній із них знайшли частину ракети, що не розірвалася. Наразі відомо про 18 постраждалих.

Відомо, що РФ здійснила комбінованований удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 з 41 ворожу ціль. Зокрема, на Київ ворог запустив близько 20 ракет. Докладніше про наслідки атаки РФ – у матеріалі РБК-Україна.