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Россияне ударили по Шостке в Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: россияне ударили по Шостке в Сумской области 23 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные во время массированной атаки по Украине 23 января нанесли удары по Шостке Сумской области. Под обстрелы попала критическая инфраструктура города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 23 января в 7:05 утра агрессором был нанесен ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостки", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, на месте работают все необходимые службы.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавили в администрации.

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы, граничащие с РФ. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты. Также оккупанты обстреляли Сумской район 10 января, начался масштабный пожар в жилом секторе.

Кроме того, не редки случаи и попыток российских ДРГ прорвать оборону ВСУ в приграничье Сумской области. Например, 12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. 

Атака РФ по Украине 23 января

Российские войска устроили массированную ракетную атаку по Украине 23 января. О взрывах и "прилетах" сообщалось в Харькове, Киеве и Павлграде. В частности, в Киеве начались пожары припаркованных авто, домов и квартир, в одной из них нашли неразорвавшуюся часть ракеты. На данный момент известно о 18 пострадавших.

Известно, что РФ совершила комбинированный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 враждебную цель. В частности, на Киев враг запустил около 20 ракет. Подробнее о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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Сумская область