Росіяни вдарили "Шахедом" по громаді під Сумами, пошкоджені житлові будинки

Російські загарбники завдали цієї ночі повітряного удару по Садівській громаді під Сумами, застосувавши для атаки ударний безпілотник типу "Шахед". В результаті обстрілу були пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Сьогодні вночі ворог атакував БПЛА "Шахед" Садівську громаду", - йдеться в публікації ОВА в Telegram-каналі.
В адміністрації поінформували, що за попередніми даними, внаслідок дронового удару противника у населеному пункті обійшлося без постраждалих та жертв.
Через ворожу повітряну атаку були пошкоджені житлові будинки (вікна, фасади, покрівлі).
В ОВА додали, що на місці удару працюють відповідні служби, наслідки дронового удару уточнюються.
Крім того, в адміністрації оприлюднили фото з місця російської атаки безпілотником по Садівській громаді у ніч проти 2 лютого.
Додамо, близько опівночі в сумських пабліках писали про вибух, який було чути в районі міста. Це відбулося на тлі ворожої "Шахедної" атаки цієї ночі.
Довідка: адміністративним центом Садівської сільської громади в Сумському районі є село Сад. За даними з відкритих джерел ще станом на 2020 рік, населення складає понад 10 тисяч мешканців.
Село Сад розташоване практично на околиці Сум на південний захід від міста.
Раніше повідомлялося, що війська РФ у ніч проти 2 лютого запустили у бік України кілька груп ударних безпілотників для чергової повітряної атаки. Вже відомо про роботу ППО у Київській області, де фіксували БПЛА противника.
Нагадаємо також, у Харкові на тлі дронової атаки пролунав вибух. Місцева влада розповіла, що було зафіксоване влучання у Слобідському районі міста.
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