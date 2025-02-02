Росіяни вдарили "Шахедом" по громаді під Сумами, пошкоджені житлові будинки

"Сьогодні вночі ворог атакував БПЛА "Шахед" Садівську громаду", - йдеться в публікації ОВА в Telegram-каналі.

В адміністрації поінформували, що за попередніми даними, внаслідок дронового удару противника у населеному пункті обійшлося без постраждалих та жертв.

Через ворожу повітряну атаку були пошкоджені житлові будинки (вікна, фасади, покрівлі).

В ОВА додали, що на місці удару працюють відповідні служби, наслідки дронового удару уточнюються.

Крім того, в адміністрації оприлюднили фото з місця російської атаки безпілотником по Садівській громаді у ніч проти 2 лютого.

Додамо, близько опівночі в сумських пабліках писали про вибух, який було чути в районі міста. Це відбулося на тлі ворожої "Шахедної" атаки цієї ночі.

Довідка: адміністративним центом Садівської сільської громади в Сумському районі є село Сад. За даними з відкритих джерел ще станом на 2020 рік, населення складає понад 10 тисяч мешканців.

Село Сад розташоване практично на околиці Сум на південний захід від міста.