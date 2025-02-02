Россияне ударили "Шахедом" по громаде под Сумами, повреждены жилые дома

"Сегодня ночью враг атаковал БПЛА "Шахед" Садовскую громаду", - говорится в публикации ОВА в Telegram-канале.

В администрации проинформировали, что по предварительным данным, в результате дронового удара противника в населенном пункте обошлось без пострадавших и жертв.

Из-за вражеской воздушной атаки были повреждены жилые дома (окна, фасады, кровли).

В ОВА добавили, что на месте удара работают соответствующие службы, последствия дронового удара уточняются.

Кроме того, в администрации обнародовали фото с места российской атаки беспилотником по Садовской громаде в ночь на 2 февраля.

Добавим, около полуночи в сумских пабликах писали о взрыве, который был слышен в районе города. Это произошло на фоне вражеской "Шахедной" атаки этой ночью.

Справка: административным центом Садовской сельской громаді в Сумском районе является село Сад. По данным из открытых источников еще по состоянию на 2020 год, население составляет более 10 тысяч жителей.

Село Сад расположено практически на окраине Сум к юго-западу от города.