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Россияне ударили "Шахедом" по громаде под Сумами, повреждены жилые дома

Фото: последствия "Шахедного" удара по селу Сад под Сумами 2 февраля (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики нанесли этой ночью воздушный удар по Садовской громаде под Сумами, применив для атаки ударный беспилотник типа "Шахед". В результате обстрела были повреждены жилые дома.

"Сегодня ночью враг атаковал БПЛА "Шахед" Садовскую громаду", - говорится в публикации ОВА в Telegram-канале.

В администрации проинформировали, что по предварительным данным, в результате дронового удара противника в населенном пункте обошлось без пострадавших и жертв.

Из-за вражеской воздушной атаки были повреждены жилые дома (окна, фасады, кровли).

В ОВА добавили, что на месте удара работают соответствующие службы, последствия дронового удара уточняются.

Кроме того, в администрации обнародовали фото с места российской атаки беспилотником по Садовской громаде в ночь на 2 февраля.

 

Добавим, около полуночи в сумских пабликах писали о взрыве, который был слышен в районе города. Это произошло на фоне вражеской "Шахедной" атаки этой ночью.

Справка: административным центом Садовской сельской громаді в Сумском районе является село Сад. По данным из открытых источников еще по состоянию на 2020 год, население составляет более 10 тысяч жителей.

Село Сад расположено практически на окраине Сум к юго-западу от города.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что войска РФ в ночь на 2 февраля запустили в сторону Украины несколько групп ударных беспилотников для очередной воздушной атаки. Уже известно о работе ПВО в Киевской области, где фиксировали БПЛА противника.

Напомним также, в Харькове на фоне дроновой атаки раздался взрыв. Местные власти рассказали, что было зафиксировано попадание в Слободском районе города.

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