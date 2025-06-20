РФ вдарила "Шахедами" по Харкову і передмістю: пошкоджені будинки й автомобілі

Під удари потрапили Шевченківський та Основ’янський райони обласного центру і Харківський район області.

За попередніми даними, за медичною допомогою звернулись 4 цивільних людей, з яких двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років.

Внаслідок влучань відбулося загоряння на чотирьох локаціях.

Горів дах 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м2, конструктивні елементи господарчої споруди площею 10 м2, 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 м2.

Крім цього, зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та легкові автомобілі.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, вогнеборці місцевої пожежної охорони, медики та комунальні служби.

Психологи ДСНС надавали допомогу людям.