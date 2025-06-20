RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ ударила "Шахедами" по Харькову и пригороду: повреждены дома и автомобили

Фото: Харьков и область атаковали российские ударные дроны (ГСЧС Украины)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российский агрессор атаковал ударными дронами город Харьков и Харьковский район. Спасатели показали последствия террористических ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Под удары попали Шевченковский и Основянский районы областного центра и Харьковский район области.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 4 гражданских людей, из которых двое несовершеннолетних девушек в возрасте 12 и 17 лет.

В результате попаданий произошло возгорание на четырех локациях.

Горела крыша 6-этажного недостроенного дома на площади 1000м2, конструктивные элементы хозяйственной постройки площадью 10м2, 3 ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1500м2.

Кроме этого, получили повреждения многоквартирные жилые дома и легковые автомобили.

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, пожарные местной пожарной охраны, медики и коммунальные службы.

Психологи ГСЧС оказывали помощь людям.

Ночная атака дронами

В ночь на пятницу, 20 июня, российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Главными целями ударов были Харьков, Сумы и Одесса.

В частности, Харьков дроны атаковали дважды за ночь - сначала после 23:00, а затем около 02:00.

Во время первой атаки пострадал Шевченковский район. Объектом второй атаки стал Основянский район.

В результате прилетов "Шахедов" произошли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие среди местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковАтака дронов