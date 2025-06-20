РФ ударила "Шахедами" по Харькову и пригороду: повреждены дома и автомобили

Под удары попали Шевченковский и Основянский районы областного центра и Харьковский район области.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 4 гражданских людей, из которых двое несовершеннолетних девушек в возрасте 12 и 17 лет.

В результате попаданий произошло возгорание на четырех локациях.

Горела крыша 6-этажного недостроенного дома на площади 1000м2, конструктивные элементы хозяйственной постройки площадью 10м2, 3 ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1500м2.

Кроме этого, получили повреждения многоквартирные жилые дома и легковые автомобили.

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, пожарные местной пожарной охраны, медики и коммунальные службы.

Психологи ГСЧС оказывали помощь людям.