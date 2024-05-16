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Росіяни вдарили касетними снарядами по селу під Вовчанськом: поранено начальника МВА

Харківська область, Четвер 16 травня 2024 15:55
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Росіяни вдарили касетними снарядами по селу під Вовчанськом: поранено начальника МВА Фото: Тамаз Гамбарашвілі, начальник Вовчанської МВА (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 16 травня, вдень завдали удару касетними снарядами по селу Вовчанської громади. Поранено начальника Вовчанської міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

Синєгубов наголосив, що село обстріляли посеред білого дня, коли там працювали волонтери та цивільні екстрені служби.

Загалом постраждали п'ятеро людей, зокрема, двоє медиків та два водії.

"Отримав поранення начальник Вовчанської міської військової адміністрації (Тамаз Гамбарашвілі - ред.)", - зазначив він.

Обстріли Харківської області

Варто зауважити, що росіяни значно посилили обстріли прикордонних населених пунктів у Харківській області після того, як вони розпочали свій наступ на регіон.

Для атак ворог часто використовує керовані авіаційні бомби, які спричиняють сильні руйнування. Ще кілька днів тому спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що за добу на Вовчанську громаду скинули понад 20 таких авіабомб.

Також по всій лінії фронту ворог часто використовує для атак касетні боєприпаси, призначені для вбивства людей. Такі снаряди прилітають не лише по позиціях бійців ЗСУ, а й по населених пунктах.

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