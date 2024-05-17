ua en ru
Пт, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по селу под Херсоном и ранили начальника администрации

Станислав, Пятница 17 мая 2024 20:54
UA EN RU
Россияне ударили по селу под Херсоном и ранили начальника администрации Архивное фото: россияне ударили по селу под Херсоном (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня вечером ударила по Станиславу в Херсонской области и ранила начальника Новотроицкой сельской военной администрации Сергея Перетятько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина/

Отмечается, что российская армия сбросила взрывчатку с дрона на Станислав. Под удар попала машина, в которой ехал начальник Новотроицкой военной администрации Сергей Перетятько.

"Он получил ранения грудной клетки, руки и ноги. "Скорая" доставляет травмированного в больницу", - написал Прокудин.

Россияне ударили по селу под Херсоном и ранили начальника администрации

Скриншот: Станислав (deepstatemap.live)

Глава области объяснил, что поскольку громада, которую возглавляет Сергей Григорьевич, находится во временной российской оккупации, он помогал своим коллегам из Станислава. Чиновник объяснил, что это один из крайне опасных населенных пунктов Херсонской области, который российская армия атакует постоянно.

Россияне не в первый раз атакуют начальников администраций

Российские войска наносят неизбирательные удары по населенным пунктам Украины и под обстрелами оказываются чиновники.

К примеру, вчера россияне нанесли удар кассетными снарядами по селу Волчанской общины в Харьковской области. В результате этого был ранен начальник Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию