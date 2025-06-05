Росіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: які наслідки

Атака на рятувальників

Російські війська продовжують порушувати міжнародне право, цілеспрямовано обстрілюючи цивільних і рятувальні служби.

В ніч на 2 червня російські окупанти завдали прицільного удару по підрозділу рятувальників у Нікополі, Дніпропетровської області. Під час прибуття медиків ворог завдав другого удару.

Також російська армія обстріляла українських рятувальників, котрі в цей час ліквідували наслідки попередньої атаки окупантів у Херсоні.

15 березня минулого року, російські війська обстріляли Одесу із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М". Ціллю терористів з РФ була цивільна інфраструктура.

Після цього інтервенти повторно вдарили по місту, коли на місце прибули медики та рятувальники. Було відомо про велику кількість постраждалих, були загиблі.

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