Россияне ударили по спасателям в Донецкой области: какие последствия

Атака на спасателей

Российские войска продолжают нарушать международное право, целенаправленно обстреливая гражданских и спасательные службы.

В ночь на 2 июня российские оккупанты нанесли прицельный удар по подразделению спасателей в Никополе, Днепропетровской области. Во время прибытия медиков враг нанес второй удар.

Также российская армия обстреляла украинских спасателей, которые в это время ликвидировали последствия предыдущей атаки оккупантов в Херсоне.

15 марта прошлого года, российские войска обстреляли Одессу с применением баллистических ракет "Искандер-М". Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.

После этого интервенты повторно ударили по городу, когда на место прибыли медики и спасатели. Было известно о большом количестве пострадавших, были погибшие.

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