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В Одесі вже 20 жертв через сьогоднішній російський обстріл

Одеса, П'ятниця 15 березня 2024 19:23
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В Одесі вже 20 жертв через сьогоднішній російський обстріл Фото: наслідки ракетних ударів російських військ по Одесі 15 березня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі внаслідок російського ракетного обстрілу, здійсненого сьогодні вдень, кількість загиблих збільшилася до двадцяти людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 осіб", - передали надзвичайники.

Зазначимо, перед тим генеральний прокурор інформував про 19 загиблих та 73 постраждалих.

На місцях ворожих ударів тривають пошуково-рятувальна операція, йде розбір завалів та ліквідація наслідків атаки.

Удар по Одесі 15 березня

Нагадаємо, раніше сьогодні, 15 березня, російські війська обстріляли Одесу із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М". Ціллю терористів з РФ була цивільна інфраструктура.

Після цього інтервенти повторно вдарили по місту, коли на місце прибули медики та рятувальники. Було відомо про велику кількість постраждалих, були загиблі.

Було зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Триває розбір завалів.

Усі деталі про російський удар Одесі 15 березня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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