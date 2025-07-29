Росіяни вдарили з РСЗВ по магазину на Харківщині, є жертви та поранені

Обстріл Харкова та області

Нагадаємо, що російські загарбники регулярно обстрілюють Харків та область із різних видів озброєння.

Так, у ніч на 26 липня окупанти атакували Харків КАБами, ракетами та дронами. Унаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, дороги, контактну мережу.

25 липня росіяни влучили керованою авіабомбою (КАБ) по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Через удар загинула одна людина, ще 17 - отримали поранення.

Вже ввечері того дня окупанти повторно атакували центр Харкова, були зафіксовані влучання.

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