Россияне ударили из РСЗО по магазину в Харьковской области, есть жертвы и раненые

Обстрел Харькова и области

Напомним, что российские захватчики регулярно обстреливают Харьков и область из различных видов вооружения.

Так, в ночь на 26 июля оккупанты атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. В результате удара повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.

25 июля россияне попали управляемой авиабомбой (КАБ) по медицинскому учреждению в Индустриальном районе Харькова. Из-за удара погиб один человек, еще 17 - получили ранения.

Уже вечером того дня оккупанты повторно атаковали центр Харькова, были зафиксированы попадания.

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