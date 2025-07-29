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Росіяни вдарили з РСЗВ по магазину на Харківщині, є жертви та поранені

Вівторок 29 липня 2025 12:48
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Росіяни вдарили з РСЗВ по магазину на Харківщині, є жертви та поранені Фото: внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 29 липня російські окупанти обстріляли з артилерії село Новоплатонівка в Ізюмському районі Харківської області. П’ятеро мирних мешканців загинули, ще троє - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію у Харківській області.

Близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин.

Як зазначили у поліції, площа пожежі наразі уточнюється.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин та збирають доказову базу.

Також відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини).

Обстріл Харкова та області

Нагадаємо, що російські загарбники регулярно обстрілюють Харків та область із різних видів озброєння.

Так, у ніч на 26 липня окупанти атакували Харків КАБами, ракетами та дронами. Унаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, дороги, контактну мережу.

25 липня росіяни влучили керованою авіабомбою (КАБ) по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Через удар загинула одна людина, ще 17 - отримали поранення.

Вже ввечері того дня окупанти повторно атакували центр Харкова, були зафіксовані влучання.

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