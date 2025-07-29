Росіяни вдарили з РСЗВ по магазину на Харківщині, є жертви та поранені

Сьогодні, 29 липня російські окупанти обстріляли з артилерії село Новоплатонівка в Ізюмському районі Харківської області. П’ятеро мирних мешканців загинули, ще троє - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію у Харківській області.

Також відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини).

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин та збирають доказову базу.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як зазначили у поліції, площа пожежі наразі уточнюється.

Близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин.

Обстріл Харкова та області

Нагадаємо, що російські загарбники регулярно обстрілюють Харків та область із різних видів озброєння.

Так, у ніч на 26 липня окупанти атакували Харків КАБами, ракетами та дронами. Унаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, дороги, контактну мережу.

25 липня росіяни влучили керованою авіабомбою (КАБ) по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Через удар загинула одна людина, ще 17 - отримали поранення.

Вже ввечері того дня окупанти повторно атакували центр Харкова, були зафіксовані влучання.

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