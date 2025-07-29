Росіяни вдарили з РСЗВ по магазину на Харківщині, є жертви та поранені
Сьогодні, 29 липня російські окупанти обстріляли з артилерії село Новоплатонівка в Ізюмському районі Харківської області. П’ятеро мирних мешканців загинули, ще троє - поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію у Харківській області.
Близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади. Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин.
Як зазначили у поліції, площа пожежі наразі уточнюється.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин та збирають доказову базу.
Також відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини).
Обстріл Харкова та області
Нагадаємо, що російські загарбники регулярно обстрілюють Харків та область із різних видів озброєння.
Так, у ніч на 26 липня окупанти атакували Харків КАБами, ракетами та дронами. Унаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, дороги, контактну мережу.
25 липня росіяни влучили керованою авіабомбою (КАБ) по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Через удар загинула одна людина, ще 17 - отримали поранення.
Вже ввечері того дня окупанти повторно атакували центр Харкова, були зафіксовані влучання.
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