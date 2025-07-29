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Россияне ударили из РСЗО по магазину в Харьковской области, есть жертвы и раненые

Вторник 29 июля 2025 12:48
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Россияне ударили из РСЗО по магазину в Харьковской области, есть жертвы и раненые Фото: в результате обстрела есть пострадавшие и погибшие (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 29 июля российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Новоплатоновка в Изюмском районе Харьковской области. Пятеро мирных жителей погибли, еще трое - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию в Харьковской области.

Около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной общины. В результате вражеской атаки загорелся местный магазин.

Как отметили в полиции, площадь пожара пока уточняется.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители документируют военное преступление и собирают доказательную базу.

Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления).

Обстрел Харькова и области

Напомним, что российские захватчики регулярно обстреливают Харьков и область из различных видов вооружения.

Так, в ночь на 26 июля оккупанты атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. В результате удара повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.

25 июля россияне попали управляемой авиабомбой (КАБ) по медицинскому учреждению в Индустриальном районе Харькова. Из-за удара погиб один человек, еще 17 - получили ранения.

Уже вечером того дня оккупанты повторно атаковали центр Харькова, были зафиксированы попадания.

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