Россияне ударили из РСЗО по магазину в Харьковской области, есть жертвы и раненые

Фото: в результате обстрела есть пострадавшие и погибшие (Getty Images)

Сегодня, 29 июля российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Новоплатоновка в Изюмском районе Харьковской области. Пятеро мирных жителей погибли, еще трое - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию в Харьковской области.