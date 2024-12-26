Росіяни вдарили по ринку в Нікополі: багато поранених (фото)

Обстріли Нікополя

Російські війська постійно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області.

Окупанти атакують місто з території Енергодара Запорізької області, який Росія захопила під час вторгнення в Україну в лютому 2022 року разом із Запорізькою АЕС.

Зазначимо, що загарбники постійно атакують дронами місцеве населення в Нікополі. Наприклад, у вересні в Нікополі росіяни дроном атакували авто, в якому їхала сім'я з дітьми. Загинули мати та 12-річна донька, батько з 4-річною донькою постраждали.

А в серпні під час атаки на Нікопольський район один із дронів влучив у автобус, були руйнування інфраструктури та постраждалі.

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