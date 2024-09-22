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В Нікополі РФ атакувала дроном авто, в якому їхала родина з дітьми: є жертви та поранені

Нікополь, Неділя 22 вересня 2024 10:49
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В Нікополі РФ атакувала дроном авто, в якому їхала родина з дітьми: є жертви та поранені у Нікополі росіяни дроном атакували авто, в якому їхала сім'я з дітьми (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Нікополі росіяни дроном атакували авто, в якому їхала родина з дітьми. Загинули мати та 12-річна дочка, батько з 4-річною донькою постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Так, 21 вересня, близько 19:00, окупанти прицільно спрямували дрон-камікадзе в автомобіль ВАЗ, який рухався по одній з вулиць міста.

"Машина вмить загорілася та вигоріла вщент. Поліцейські в складі слідчо-оперативної групи негайно виїхали на місце події та виявили, що внаслідок атаки одразу на місці загинула 12-річна дівчинка, яка перебувала в салоні на задньому сидінні авто", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на службовому транспорті правоохоронці евакуювали з місця обстрілу пораненого 25-річного чоловіка та його 25-річну дружину, яка на той час вже була без ознак життя.

"Їх 4-річну доньку, яка також зазнала поранень, до медзакладу доставили надзвичайники", - констатували в поліції.

Обстріли Нікополя

Російські війська постійно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. Атаки відбуваються постійно, оскільки окупанти б'ють по місту із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Буквально 11 вересня російські війська завдали удару по рятувальникам у Нікополі Дніпропетровської області. Вони в цей час гасили пожежу. Після цього, вже 12 вересня, загарбники атакували і комунальників, які приїхали допомагати ліквідувати наслідки вечірнього обстрілу.

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Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
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