Россияне ударили по рынку в Никополе: много раненых (фото)

Российские войска дроном атаковали центральный рынок в Никополе. Много раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе. Пострадали 6 человек - четверо женщин и двое мужчин", - говорится в сообщении.
Спасатели совместно с медиками "скорой" оперативно оказали пострадавшим домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.
По данным спасателей, значительно повреждены торговые помещения.
Последствия обстрела рынка в Никополе (t.me/dsns_telegram)
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