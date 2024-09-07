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Россияне ударили по рынку в Константиновке: есть погибшие и раненые

Константиновка, Суббота 07 сентября 2024 11:31
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Россияне ударили по рынку в Константиновке: есть погибшие и раненые Фото: оккупанты ударили по рынку в Константиновке 7 сентября (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне обстреляли рынок в Константиновке Донецкой области 7 сентября. Это уже не первый обстрел рынка в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса", местные Telegram-каналы, Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, Донецкую облпрокуратуру.

"Утром 7 сентября Константиновку обстреляли российские войска", - пишет издание.

Как отмечают журналисты со ссылкой на очевидцев, в результате удара погибли и ранены, снова под ударом был рынок.

По данным местных Telegram-каналов, было слышно от 8 до 10 взрывов.

Трое погибших и трое раненых

Три человека погибли и три ранены в результате обстрела Константиновки 7 сентября.

"Россияне обстреляли город из артиллерии, убили троих мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь", - рассказал глава ОВА Вадим Филашкин.

РФ ударила по городу по артиллерии

С 09:15 по 10:00, войска РФ нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по г. Константиновка. Попадания произошли по центру с плотной жилой застройкой.

"В результате обстрела получили травмы, несовместимые с жизнью, трое мужчин 24, 46 и 69 лет, которые находились рядом с местным рынком", - рассказали в прокуратуре.

Еще трое гражданских - 50-летняя женщина и двое мужчин - 29 и 59 лет - получили ранения разной степени тяжести. У них диагностированы осколочные ранения рук и ног. Пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.

Повреждены 13 объектов, в частности многоквартирный дом, медицинское учреждение, аптека, торговое помещение, автотранспорт, линии электросети.

Обстрелы Константиновки

Российские войска не впервые обстреливают Константиновку Донецкой области. Например, 9 августа российские оккупанты нанесли удар по супермаркету "Экомаркет" в Константиновке. Тогда сообщалось о большом количестве жертв и пострадавших.

Напомним, 6 сентября 2023 года российские войска также атаковали рынок в Константиновке. Тогда сообщалось про 16 погибших и 30 раненых.

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