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Росіяни вдарили по ринку "7-й кілометр" під Одесою, горять склади

13:55 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили по ринку "7-й кілометр" під Одесою (t.me/odeskaODA)

Російські війська вдень 4 листопада вдарили дронами по складах на ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера та місцеві ЗМІ.

"Російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення по виготовленню взуття у передмісті Одеси. Виникли пожежі, знищено два автомобіля", - повідомив Кіпер.

За попередніми даними, одна людина постраждала.

Наразі триває ліквідація наслідків.

Фото: наслідки удару РФ по складах на ринку "7-й кілометр" (t.me/odeskaODA)

За даними видання "Думська", росіяни тричі атакували ринок "7-й кілометр" ударними безпілотниками. Над територією піднімається стовп диму.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, в Одесі після російського влучання в торговельний центр вночі 4 листопада спалахнула пожежа. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на більшу площу.

Пізніше стало відомо, що ТЦ "Сім'я" в Одесі тимчасово призупинив роботу після нічного удару. Наразі там працюють над відновленням, щоб якомога швидше знову відкрити заклад для відвідувачів.

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ОдесаВійна в УкраїніАтака дронів