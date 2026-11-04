Россияне ударили по рынку "7-й километр" под Одессой, горят склады

Обстрелы Одессы

Напомним, в Одессе после российского попадания в торговый центр ночью 4 ноября вспыхнул пожар. Несмотря на ответные сигналы воздушной тревоги, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на большую площадь.

Позже стало известно, что ТЦ "Семья" в Одессе временно приостановил работу после ночного удара. Сейчас там работают над восстановлением, чтобы как можно скорее снова открыть заведение для посетителей.