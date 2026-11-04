Россияне ударили по рынку "7-й километр" под Одессой, горят склады

Российские войска днем 4 ноября ударили дронами по складам на рынке "7-й километр" в пригороде Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и местные СМИ.
"Российские войска ударили по складским помещениям торгового назначения по изготовлению обуви в пригороде Одессы. Возникли пожары, уничтожены два автомобиля", - сообщил Кипер.
По предварительным данным, один человек пострадал.
В настоящее время идет ликвидация последствий.
Фото: последствия удара РФ по складам на рынке "7-й километр" (t.me/odeskaODA)
По данным издания "Думская", россияне трижды атаковали рынок "7-й километр" ударными беспилотниками. Над территорией поднимается столб дыма.
Напомним, в Одессе после российского попадания в торговый центр ночью 4 ноября вспыхнул пожар. Несмотря на ответные сигналы воздушной тревоги, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на большую площадь.
Позже стало известно, что ТЦ "Семья" в Одессе временно приостановил работу после ночного удара. Сейчас там работают над восстановлением, чтобы как можно скорее снова открыть заведение для посетителей.