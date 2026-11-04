Росіяни вдарили по ринку "7-й кілометр" під Одесою, горять склади

Російські війська вдень 4 листопада вдарили дронами по складах на ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера та місцеві ЗМІ.

"Російські війська вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення по виготовленню взуття у передмісті Одеси. Виникли пожежі, знищено два автомобіля", - повідомив Кіпер.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, в Одесі після російського влучання в торговельний центр вночі 4 листопада спалахнула пожежа. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на більшу площу.

Пізніше стало відомо, що ТЦ "Сім'я" в Одесі тимчасово призупинив роботу після нічного удару. Наразі там працюють над відновленням, щоб якомога швидше знову відкрити заклад для відвідувачів.