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Россияне ударили по рынку "7-й километр" под Одессой, горят склады

13:55 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили по рынку "7-й километр" под Одессой, горят склады Фото: россияне ударили по рынку "7-й километр" под Одессой (t.me/odeskaODA)
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Российские войска днем 4 ноября ударили дронами по складам на рынке "7-й километр" в пригороде Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и местные СМИ.

"Российские войска ударили по складским помещениям торгового назначения по изготовлению обуви в пригороде Одессы. Возникли пожары, уничтожены два автомобиля", - сообщил Кипер.

По предварительным данным, один человек пострадал.

В настоящее время идет ликвидация последствий.

Россияне ударили по рынку &quot;7-й километр&quot; под Одессой, горят складыРоссияне ударили по рынку &quot;7-й километр&quot; под Одессой, горят склады

Фото: последствия удара РФ по складам на рынке "7-й километр" (t.me/odeskaODA)

По данным издания "Думская", россияне трижды атаковали рынок "7-й километр" ударными беспилотниками. Над территорией поднимается столб дыма.

Обстрелы Одессы

Напомним, в Одессе после российского попадания в торговый центр ночью 4 ноября вспыхнул пожар. Несмотря на ответные сигналы воздушной тревоги, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на большую площадь.

Позже стало известно, что ТЦ "Семья" в Одессе временно приостановил работу после ночного удара. Сейчас там работают над восстановлением, чтобы как можно скорее снова открыть заведение для посетителей.

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