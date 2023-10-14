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Росіяни вдарили по району одного з ринків Херсону

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи обстріляли район одного з ринків Херсона. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Як відзначив Мрочка, ворог вдарив близько о 15:00 з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області. 

"Влучили в районі одного з ринків. Попередньо відомо про двох поранених. Інформація уточнюється", - пише голова МВА. 

"Обійшлось без постраждалих" 

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, росіяни вдарили поблизу супермаркету в Дніпровському районі міста. Він стверджує, що внаслідок обстрілу поранених немає. 

"Армія Росії обстрілює місто з усіх видів озброєння. Тож якщо ви почули звуки вибухів, навіть без оголошення повітряної тривоги, перейдіть до укриттів чи ляжте на землю", - додав Прокудін. 

Також інформацію про відсутність постраждалих пізніше підтвердив й Мрочко.  

"Свідки пояснюють це тільки тим, що робочий день закінчився і покупців майже не було. Залишались поодинокі продавці та власники біля своїх крамниць", - заявив голова МВА. 

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як писав голова Херсонської ОВА, сьогодні, 14 жовтня, терористи вдарили по Бериславу. Внаслідок влучання по приватному будинку загинула 60-річна жінка. 

Протягом минулої доби росіяни здійснили 117 обстрілів по території регіону. Ворог бив з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА.

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