Росіяни вдарили по району одного з ринків Херсону

Як відзначив Мрочка, ворог вдарив близько о 15:00 з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.

"Влучили в районі одного з ринків. Попередньо відомо про двох поранених. Інформація уточнюється", - пише голова МВА.

"Обійшлось без постраждалих"

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, росіяни вдарили поблизу супермаркету в Дніпровському районі міста. Він стверджує, що внаслідок обстрілу поранених немає.

"Армія Росії обстрілює місто з усіх видів озброєння. Тож якщо ви почули звуки вибухів, навіть без оголошення повітряної тривоги, перейдіть до укриттів чи ляжте на землю", - додав Прокудін.

Також інформацію про відсутність постраждалих пізніше підтвердив й Мрочко.

"Свідки пояснюють це тільки тим, що робочий день закінчився і покупців майже не було. Залишались поодинокі продавці та власники біля своїх крамниць", - заявив голова МВА.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як писав голова Херсонської ОВА, сьогодні, 14 жовтня, терористи вдарили по Бериславу. Внаслідок влучання по приватному будинку загинула 60-річна жінка.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 117 обстрілів по території регіону. Ворог бив з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА.