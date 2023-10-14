RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по району одного из рынков Херсона

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреляли район одного из рынков Херсона. В результате удара ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Как отметил Мрочко, враг ударил около 15:00 с временно оккупированного левого берега Херсонской области.

"Попали в районе одного из рынков. Предварительно известно о двух раненых. Информация уточняется", - пишет глава ГВА.

"Обошлось без пострадавших"

По словам главы  Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, россияне ударили вблизи супермаркета в Днепровском районе города. Он утверждает, что в результате обстрела раненых нет.

"Армия России обстреливает город из всех видов вооружения. Так что если вы услышали звуки взрывов, даже без объявления воздушной тревоги, перейдите к укрытиям или лягте на землю", - добавил Прокудин.

Также информацию об отсутствии пострадавших позже подтвердил и Мрочко.  

"Свидетели объясняют это только тем, что рабочий день закончился и покупателей почти не было. Оставались одиночные продавцы и владельцы возле своих магазинов", - заявил председатель МВА.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как писал глава Херсонской ОВА, сегодня, 14 октября, террористы ударили по Бериславу. В результате попадания по частному дому погибла 60-летняя женщина.

За прошедшие сутки россияне совершили 117 обстрелов по территории региона. Враг бил из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонВойна в Украине