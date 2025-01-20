У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про керовану авіаційну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

О 11:51 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили про швидкісну ціль в південній частині Сумської області з курсом на Чернігівську область. Через пару хвилин стало відомо про керовану авіаційну ракету, яка рухалась з курсом на захід.

Обстріли Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно вдається до обстрілів української території. Для атак терористи застосовують безпілотні літальні апарати (БпЛА), ракети різних типів, керовані авіаційні бомби й не тільки. Усе це створює серйозну загрозу для цивільного населення.

У ніч на 20 січня росіяни запустили по Україні 141 безпілотник різного типу, які атакували з п'яти напрямків. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 93 дрони. Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

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