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Россияне ударили ракетой по Сумской области, повреждены многоэтажки

Понедельник 20 января 2025 13:15
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Россияне ударили ракетой по Сумской области, повреждены многоэтажки Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили ракетой по Шосткинской громаде Сумской области. В результате атаки есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Согласно предварительным данным, жертв или раненых среди гражданских нет.

В то же время зафиксированы повреждения:

  • жилых многоэтажных домов;
  • объекта инфраструктуры.

"На месте работают все необходимые службы, последствия вражеской атаки уточняются", - пишет ОВА.

Обстрел Украины

С момента начала полномасштабной агрессии Российская Федерация систематически обстреливает территорию Украины. Для атак российские военные используют беспилотные летательные аппараты (БпЛА), различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы и другие виды вооружения. Вражеские атаки представляют значительную угрозу для безопасности и жизни гражданского населения.

В ночь с 19 на 20 января российские войска совершили очередную масштабную ночную атаку на Украину, использовав 141 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) различных типов. Атаки осуществлялись с пяти направлений. Благодаря работе противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить 93 дрона. Еще 47 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны и не повлекли негативных последствий.

Также 20 января в Киеве, а также ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за фиксирования скоростной цели.

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