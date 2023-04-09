UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили ракетою по прикордонню Чернігівської області

Ілюстративне фото: росіяни вдарили ракетою по прикордонню Чернігівської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області у неділю, 9 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Близько 11:54 було зафіксовано вибух у селі Грем'яч. Так, ворожий літак з території РФ випустив ракету по селу. Обстріл було здійснено задля руйнування інфраструктури населеного пункту.

За попередніми даними, втрат серед місцевих немає.

Нагадаємо, 6 квітня росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів і артилерії.

До того ж, 4 квітня ворожа авіація вдарила по селу Печенюги Чернігівської області, внаслідок чого спалахнув приватний будинок та господарські будівлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьВійна Росії проти України