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Окупанти обстріляли Чернігівську область з мінометів та артилерії: є пошкодження

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Четвер 06 квітня 2023 22:02
Окупанти обстріляли Чернігівську область з мінометів та артилерії: є пошкодження Фото: Окупанти обстріляли Чернігівську область з міномету (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер увечері, 6 квітня, прокремлівські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів і артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 18:40 до 20:10 росіяни завдали ударів із САУ та міномета 82 мм по населеному пункту Грем'яч. Загалом зафіксовано 22 "прильоти".

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, посічено шифер даху приватного будинку.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Крім того, 4 квітня російська авіація вдарила по селу Печенюги Чернігівської області. Внаслідок атаки спалахнув приватний будинок та господарські будівлі.

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