Росіяни вдарили ракетою по прикордонню Чернігівської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram .

Близько 11:54 було зафіксовано вибух у селі Грем'яч. Так, ворожий літак з території РФ випустив ракету по селу. Обстріл було здійснено задля руйнування інфраструктури населеного пункту.

За попередніми даними, втрат серед місцевих немає.

Нагадаємо, 6 квітня росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів і артилерії.

До того ж, 4 квітня ворожа авіація вдарила по селу Печенюги Чернігівської області, внаслідок чого спалахнув приватний будинок та господарські будівлі.

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