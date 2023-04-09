Россияне ударили ракетой по приграничью Черниговской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного командования "Север" в Telegram .

Около 11:54 был зафиксирован взрыв в селе Гремяч. Так, вражеский самолет с территории РФ выпустил ракету по селу. Обстрел был осуществлен для разрушения инфраструктуры населенного пункта.

По предварительным данным, потерь среди местных нет.

Напомним, 6 апреля россияне обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии.

К тому же, 4 апреля вражеская авиация ударила по селу Печенюги Черниговской области, в результате чего загорелся частный дом и хозяйственные постройки.

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