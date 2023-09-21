Росіяни вдарили ракетою "Онікс" по інфраструктурі Одеської області

"У Білгород-Дністровському районі зафіксовано влучання ракети "Онікс" в об'єкт рекреаційної інфраструктури", - йдеться у повідомленні військових.

Вони уточнюють, що в результаті атаки почалася пожежа, яку оперативно ліквідували.

При цьому постраждалих серед мирних мешканців через удар немає.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 18:30 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку на півдні України. Після цього мешканців Одеської області закликали пройти в укриття.

Зазначимо, російські окупанти регулярно обстрілюють Україну за допомогою дронів та ракет. Остання така атака відбулася сьогодні, 21 вересня, уночі.

Ворог намагався вдарити по Україні за допомогою 43 ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. 38 з них вдалося збити силам протиповітряної оборони.