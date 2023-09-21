UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили ракетою "Онікс" по інфраструктурі Одеської області

Ілюстративне фото: росіяни вдарили ракетою "Онікс" по інфраструктурі Одеської області (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Окупанти сьогодні, 21 вересня, увечері обстріляли Одеську область гіперзвуковою ракетою "Онікс". Пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

"У Білгород-Дністровському районі зафіксовано влучання ракети "Онікс" в об'єкт рекреаційної інфраструктури", - йдеться у повідомленні військових.

Вони уточнюють, що в результаті атаки почалася пожежа, яку оперативно ліквідували.

При цьому постраждалих серед мирних мешканців через удар немає.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 18:30 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку на півдні України. Після цього мешканців Одеської області закликали пройти в укриття.

Зазначимо, російські окупанти регулярно обстрілюють Україну за допомогою дронів та ракет. Остання така атака відбулася сьогодні, 21 вересня, уночі.

Ворог намагався вдарити по Україні за допомогою 43 ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. 38 з них вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна Росії проти Україниракетный удар