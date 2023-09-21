Россияне ударили ракетой "Оникс" по инфраструктуре Одесской области

Оккупанты сегодня, 21 сентября, вечером обстреляли Одесскую область гиперзвуковой ракетой "Оникс". Поврежден объект рекреационной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.
"В Белгород-Днестровском районе зафиксировано попадание ракеты "Оникс" в объект рекреационной инфраструктуры", - сказано в сообщении военных.
Они уточняют, что в результате атаки начался пожар, который оперативно ликвидировали.
При этом пострадавших среди мирных жителей из-за удара нет.
Напомним, сегодня примерно в 18:30 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности на юге Украины. После этого жителей Одесской области призвали пройти в укрытие.
Отметим, российские оккупанты регулярно обстреливают Украину при помощи дронов и ракет. Последняя такая атака состоялась сегодня, 21 сентября, ночью.
Враг пытался ударить по Украине при помощи 43 ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. 38 из них удалось сбить силам противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.