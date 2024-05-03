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Росіяни вдарили ракетою по Миколаївському району: в ОВА розповіли про наслідки

Миколаїв, П'ятниця 03 травня 2024 08:14
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Росіяни вдарили ракетою по Миколаївському району: в ОВА розповіли про наслідки Фото: РФ влаштувала ракетний удар по Миколаївському району 2 травня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська 2 травня обстріляли Миколаївський район, використавши ракету Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Учора, 2 травня, о 14:28, ворог атакував район ракетою типу Х-59. Внаслідок чого пошкоджень зазнав обʼєкт промислової інфраструктури", - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано.

"Постраждалих немає", - констатував Кім.

Ракетні удари Х-59 по Україні

Під час ударів по Україні, як ще у липні 2022 року розповідав колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія вже застосувала всі види своєї ракетної зброї.

Причому, за останніми даними, обстрілюючи Україну, російські війська частіше почали використовувати ракети Х-59/Х-69. Зокрема, Х-69 - модифікована версія ракети Х-59 з більшою дальністю ураження і потужністю.

Додамо, що буквально вчора президент України Володимир Зеленський заявляв, що лише за квітень 2024 окупанти під час атак використовували понад 300 ракет різних типів, майже 300 "Шахедів" та понад 3,2 тисячі КАБів.

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