Окупанти стали частіше використовувати Х-59 та Х-69, - Повітряні сили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Останнім часом ворог став активніше використовувати ракети Х-59/Х-69 для того, щоб вражати різні об'єкти", - зазначив він.

За словами спікера, ці ракети не дуже відрізняються за своїми характеристиками.

"Однак, Х-69 - більш модернізована, має більшу дальність ураження та дещо більшу потужність", - підкреслив військовий.

Коментуючи можливість нових атак, Євлаш зазначив, що обстріли України триватимуть.

"Після нетривалої перерви ворог відновив свої масовані атаки і, звісно, він буде продовжувати їх допоки буде вбачати свою стратегічну доцільність та матиме засоби ураження. Звісно, що врог намагатиметься продовжувати атакувати", - зазначив спікер.

Що відомо про літак Су-57, який запускає Х-59/Х-69

Зазначимо, що носієм ракет Х-59/Х-69 є винищувач Су-57. Його росіяни називають літаком "п'ятого покоління", хоча це формулювання під великим питанням.

Справа в тому, що під час роботи над проектом цього винищувача, Індія відмовилася брати участь у розробці саме через те, що цей літак не відповідав спочатку заявленим характеристикам.

При цьому в РФ дуже трепетно ставляться до цього типу літака, побоюючись атак українських сил. А у Повітряних силах ЗСУ назвали Су-57 "дорогою іграшкою" окупантів.